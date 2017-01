VW: Audi in China – die Zeit wird knapp!

Weitere Suchergebnisse zu "Audi":

Liebe Leser,

vor wenigen Tagen erst gab sich die VW-Tochter Audi zuversichtlich und brachte die Rückkehr der Diesel-Modelle in den USA ins Gespräch. Jetzt überrascht der Premium-Autobauer mit einer weiteren guten Nachricht. Nun geht es nicht um die USA, sondern um einen immer wichtiger werdenden Markt in der Automobilbranche – das Reich der Mitte. Audi kündigte hierzu an, dass das Unternehmen die Kooperation mit dem chinesischen Automobil-Partner FAW Group ausbauen wolle. Im Raum stehe ein Plan, der über 10 Jahre Laufzeit die Zusammenarbeit beider Partner festigen soll.

E-Offensive in China geht weiter

Audi will hierdurch vor allem das lukrative China-Geschäft stärken und kündigte deshalb auch direkt eine Erweiterung der Modellbandbreite an. Im Mittelpunkt solle wieder einmal die zukunftsträchtige E-Automobiltechnologie stehen. So können chinesische Verbraucher mit fünf weiteren e-tron Modellen rechnen. Hierbei sollen neben den derzeit gängigen Hybrid-Modellen auch einige komplett auf Batterie fahrende Fahrzeugtypen eingeführt werden.

Förderprogramm erfordert schnelles Handeln

Nach Expertenschätzungen wird der E-Auto-Markt in China in den kommenden Jahren kontinuierlich wachsen. Dies hat primär nicht unbedingt etwas mit der grünen Moral der volksrepublikanischen Unternehmen zu tun, sondern mit einem Förderprogramm der chinesischen Regierung.

Das Ende 2016 vorgestellte Programm soll mithilfe eines Zertifikatsystems dafür sorgen, dass die Autobauer eine Mindestgrenze an abgesetzten E-Autos einhalten. Bei Unterschreitung können Unternehmen sogenannte Kreditpunkte von zum Beispiel chinesischen Firmen, welche in Sachen Stromautos schon jetzt sehr gut dastehen, erwerben oder eine Drosselung der allgemeinen Produktion hinnehmen.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Norman Stepuhn.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse