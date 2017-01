VW Analyse (2) – Was sagt die Markttechnik?

Lieber Leser,

im ersten Teil unserer Analyse zu VW, haben wir uns einige fundamentale Kennzahlen angeschaut. Das Fazit war ernüchternd. Der VW-Konzern weist per Q3 2016 eine recht hohe Verschuldung auf womit die finanzielle Stabilität, kurz- bis mittelfristig betrachtet, zu wünschen übrig lässt. Das KGV ist mit 31,21 recht hoch, die Einstandsrendite im Vergleich zur durchschnittlichen Gesamtmarktrendite mit 3,20 % zu gering. Schauen wir uns die Kursentwicklung auf technischer Basis an.

Markttechnik bestätigt die Kennzahlen

Die Aktie befand sich seit dem Absturz in Folge der Finanzkrise in einem langfristigen Aufwärtstrend. Bis 2015 konnten gute 314 % an Wertgewinn verzeichnet werden. Danach ging es in Folge des Abgasskandals abrupt abwärts. Der langfristige Aufwärtstrend, wurde in Folge dessen unterschritten. Auch die 200- und 100- Wochendurchschnitte konnten als Unterstützungen nicht halten. Seit dem Absturz fluktuiert der Wert innerhalbe einer engen Rande und kann die aktuelle Gesamtmarktstärke nicht wirklich ausnutzen. Das bestätigt die aktuelle Entwicklung bei den Kennzahlen. Erst ein Überwinden der beiden Wochendurchschnitte, würde aus der markttechnischen Perspektive, für weiteres Potential nach oben sprechen. Das wäre in etwa bei Kursen über 175 Euro je Aktie der Fall.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse