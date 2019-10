VW-Aktie vs. Tesla-Aktie: Wer wird das Rennen im Bereich Elektroautos gewinnen?

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

Zwar werden derzeit auch viele andere Treibstoffe wie Wasserstoff oder E-Fuels (mithilfe von erneuerbaren Energien produzierte synthetische Kraftstoffe) diskutiert, aber aktuell scheint das Elektroauto hinsichtlich der Kosten unter den alternativen Antrieben die Nase vorn zu haben.

Hierzu muss allerdings auch angemerkt werden, dass es Stand heute nicht umweltfreundlicher als ein Verbrenner ist. So werden für die Batterieproduktion sehr viele seltene Erden benötigt, für die wiederum ganze Landschaften zerstört und auch große Mengen Trinkwasser verschwendet werden.

Mit dem heutigen Strommix erreicht ein E-Auto erst nach 127.500 km oder nach 8,5 Jahren eine bessere CO2-Bilanz, bei 100 % Ökostrom aber schon nach 37.500 km. Das Hauptproblem hinsichtlich der Natur ist aber sicherlich die kurze durchschnittliche Nutzungsdauer der Autos von nur sieben bis acht Jahren. An der Nachhaltigkeit kann also noch gearbeitet werden.

Wenn man an Elektroautos denkt, fällt jedem automatisch die Tesla (WKN: A1CX3T)-Aktie ein. Was das Ingenieurgenie Elon Musk bisher aufgebaut hat und welche guten Lösungen er auch in vielen anderen Bereichen entwickelt, ist bewundernswert. Doch kann er auch allein das Rennen gegen die großen Autokonzerne gewinnen? Lass uns einmal nachsehen.

Aktuelle Verkaufszahlen

Mit dem Model S konnte Tesla bisher nur die Oberschicht bedienen und somit relativ wenige Autos verkaufen. Mit der Einführung des Model 3 wird das Unternehmen nun aber auch für den Massenmarkt zugänglich.

2018 konnte der E-Auto-Pionier insgesamt etwa 245.240 Wagen verkaufen, während VW (WKN: 766403) gerade einmal auf circa 26.727 reine E-Autos (etwa 50.000 mit Hybridwagen) kam. Auf Platz zwei lag mit 124.467 Verkäufen übrigens die Allianz aus Renault (WKN: 893113), Nissan (WKN: 853686) und Mitsubishi (WKN: 857124).

Derzeit liegt also Tesla eindeutig vorn und gewinnt deshalb diesen Punkt.

Die Durchdringung ist noch denkbar gering

Gut, bisher hat Tesla einen Vorsprung, aber wenn man bedenkt, dass E-Autos im letzten Jahre (2018) gerade einmal 1,37 % des gesamten weltweiten Autoabsatzes ausmachten, wird eines deutlich: Das Rennen hat gerade erst begonnen.

Fallende Batteriepreise werden dem E-Auto gegenüber dem Verbrennern erst ab circa 2022 Kostenvorteile verschaffen, die dann zu einem schnell steigenden Absatz führen sollten.

Produktpalette

VW wird allein bis 2022 etwa 34 Mrd. Euro in seine E-Auto-Umrüstung investieren und bis 2025 etwa 50 neue reine E-Modelle auf den Markt bringen. Der Vorteil des Konzerns liegt in seiner breiten Markenpalette, die praktisch die gesamte Automobilvielfalt abbildet. Tesla ist hier doch deutlich eingeschränkter und spezialisierter.

Dieser Variantenreichtum wird wahrscheinlich in der heute so individuellen Gesellschaft auf mehr Käuferschichten treffen als die im Vergleich wenigen Tesla-Modelle. Und da VW gerade erst mit der Umstellung auf E-Autos begonnen hat, könnte dies langfristig einen Vorteil darstellen.

Hier gewinnt also VW den Punkt.

Produktionskapazitäten

Zudem besitzt VW Vorteile in der Etabliertheit, über seine Netzwerke und aufgrund seiner Produktionskapazität. Besonders beim letzten Punkt hat Tesla Schwierigkeiten, wie auch Elon Musk schon häufiger zugeben musste.

VW wird über seine E-Auto-Plattformen MEB und PPE wahrscheinlich relativ schnell kostengünstiger als Tesla produzieren können. Und auch im Luxussegment wird Tesla Konkurrenz bekommen, wie zuletzt durch den Porsche Taycan.

2018 verkaufte der VW-Konzern 10,8 Mio. Fahrzeuge, was eindrucksvoll die Produktionskraft verdeutlicht. Schätzungen gehen davon aus, dass er bis 2025 jährlich etwa 1,4 Mio. (VW plant selber mit bis zu 3,0 Mio.) E-Autos produzieren wird, während Tesla (nach Schätzungen) dann bei etwa 1,3 Mio. Wagen stehen wird. Elon Musk selber geht von ein paar Millionen Autos aus, aber dies ist wahrscheinlich etwas übertrieben.

Dieser Punkt geht also derzeit an VW.

Foolishes Fazit

Tesla liegt aktuell in der Produktion und dem Verkauf von E-Autos vorn und das Unternehmen wird sicherlich auch noch 2025 eine gute Position behaupten können. VW hat dagegen gerade erst begonnen, seine Produktion auf E-Autos umzustellen, und wird aufgrund seiner Kapazitäten schnell dazugewinnen.

Deshalb wird der Konzern wahrscheinlich längerfristig sogar das Duell gewinnen. Dafür sprechen seine breite Produktpalette, seine Beliebtheit, die hohen Investitionen und (aufgrund der hohen Stückzahlen) am Ende auch Kostenvorteile. Da E-Autos derzeit kaum einen nennenswerten Anteil am weltweiten Autoabsatz haben, ist das Rennen also weiterhin offen.

Christof Welzel besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Tesla.

