VW Aktie: Das ist jetzt wichtig!

Die Volkswagen-Aktie hat am heutigen Morgen schwächer eröffnet und dann auch noch etwas nachgelassen. Dadurch ist geschehen, was sich in den letzten Tagen bereits angedeutet hat: Der Kurs ist auf seinen 50-Tagedurchschnitt bei 138,56 Euro zurückgefallen. Nun ist der gleitende Durchschnitt zwischen Bullen und Bären hart umkämpft und droht unterschritten zu werden.

Gleichzeitig droht der kurzfristige Aufwärtstrend seit dem Tief ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung