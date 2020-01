VW Aktie: An einer kritischen Stelle!

In den ersten Januartagen vollzog die Volkswagen-Aktie einen Anstieg. Er gipfelte am 10. Januar in einem Hoch bei 186,84 Euro. Anschließend ging der Wert in eine Korrektur über. Sie führte zur Ausbildung eines neuen, kurzfristigen Abwärtstrends. Er wurde auch in den letzten Tagen fortgesetzt.

Am Donnerstag erreichte der Kurs im frühen Handel dabei die 50-Tagelinie bei 177,30 Euro und prallte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung