VW Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Liebe Leser,

die VW-Aktie prescht in dieser Woche nach oben. Am Freitagvormittag steht ein Plus von mehr als 5 % zu Buche. Zuvor schwächelte der Wert und es sah danach aus, als würde sich der Kurs wieder zurück in die zuvor überwundene Konsolidierung bewegen. Doch der starke Gesamtmarkt sowie einige positive unternehmensspezifische News haben dafür gesorgt, dass das Plus gegen Ende der Woche recht stattlich ausfiel. Charttechnisch betrachtet bleibt der Ausbruch aus der Konsolidierungszone daher deutlich intakt. Nächstes mittelfristiges Ziel könnte bei 200 Euro je Aktie liegen.

Konjunkturdaten stützen deutlich

Mehrere Gründe dürfte es für den Optimismus gegeben haben. Zum einen zeigten Konjunkturdaten aus den wichtigsten Absatzländern weiterhin einen wirtschaftlichen Aufschwung an. Sowohl in den USA als auch in China wurden per Dezember robuste Daten verzeichnet, wie die Einkaufsmanagerindizes zeigten. Ca. 40 % des gesamten Absatzes entfällt für VW auf China. Auf dem zweitgrößten Absatzmarkt, den USA, hat VW zwar per Dezember einen Rückgang von 19 % beim Absatz verzeichnet, auf Jahresbasis ist dennoch ein Plus zu vermelden. Die Tochter Audi hat hingegen auch auf Monatebasis ein Plus von 16,3 % erzielen können.

VW wieder weltgrößter Automobilhersteller

Besonders positiv könnte sich jedoch neben dem konjunkturellen Aufschwung eine andere News ausgewirkt haben. Wie das Handelsblatt berichtete, wird VW nach Absatz in diesem Jahr wieder zum weltweit größten Automobilhersteller aufsteigen und damit GM und Toyota ein zweites Mal in Folge den Rang ablaufen. Insgesamt 10,3 Mio. Fahrzeuge wurden vor Weihnachten abgesetzt. Das waren in etwa 100.000 mehr als bei Toyota und GM.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.