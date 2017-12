VW Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Liebe Leser,

die VW-Aktie notierte am Freitagvormittag ebenfalls leicht im Minus mit 1,04 % bei 168,70 Euro. Damit setzte die Aktie ihre seit fünf Wochen andauernde Konsolidierung fort. Charttechnisch betrachtet blieb sie dabei über den zuvor überwundenen relevanten Widerständen. Die überwundene Trendkanallinie verläuft bei 168 Euro je Aktie. Der 200-Wochen-Durchschnitt verläuft derzeit bei 159 Euro je Aktie. Neben einigen unternehmensspezifisch negativen News könnte auch ein festerer Euro und der dünne Handel in der verkürzten Woche die Aktie belastet haben.

VW gegen Sonderuntersuchung gerichtlich vor

Wie im November bereits bekannt geworden ist, soll sich VW einer Sonderprüfung unterziehen. Diese soll feststellen, seit wann die VW-Führung von den gefälschten Abgaswerten wusste. VW ist, wie in dieser Woche aus mehreren Berichten hervorgeht, gerichtlich gegen diese Entscheidung vorgegangen. Sofern das Gericht jedoch nicht darüber entschieden hat, ob die anberaumte Sonderprüfung rechtens ist, dürfte der Sonderprüfer die Ermittlungen nicht aufnehmen, hieß es seitens des Unternehmens weiterhin.

Produktionsrekord in 2017?

Die ganze Sache wirft kein gutes Licht auf VW. Stichworte Zusammenarbeit und Aufbereitung des Skandals. Bereits in der vergangenen Woche hat der Oberkontrolleur der US-amerikanischen Justiz in einem Interview mit dem Handelsblatt verlauten lassen, VW hätte noch einen sehr langen Weg in Sachen Vertrauensaufbau vor sich. Der VW-Fall soll zum Präzedenzfall werden und Betrügereien auf Management-Ebene verhindern.

Operativ betrachtet könnte VW jedoch in 2017 ein besonders gutes Jahr hinlegen. Wie ebenfalls in dieser Woche bekannt geworden ist, soll VW von der Kernmarke erstmals die Anzahl von 6 Mio. in der Produktion geknackt haben. Beliebtestes Modell im Absatz soll nach wie vor der Golf sein, von dem fast eine Million verkauft wurden.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.