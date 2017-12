VW Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Liebe Leser,

die VW-Aktie hat in dieser Woche kaum verändert geschlossen. In der Spitze stand jedoch zwischenzeitig ein Plus von über 1,5 % zu Buche. Gegen Ende der Woche wird die Aktie durch einen schwachen Gesamtmarkt erfasst, der Automobilwerte vor allem über den wieder festeren Euro belastet. Noch in der vergangenen Woche legte der Euro im Anschluss an die EZB-Sitzung den Rückwärtsgang ein, doch in dieser Woche gewann er bis Freitagmittag gegen den US-Dollar um 0,94 % an Wert. Grund für diesen Anstieg könnten Aussagen einiger Notenbanker bezüglich des Ausstiegs aus dem Quantitative Easing gewesen sein. Auch die Ankündigung der deutschen Bundesregierung, neue langfristige Anleihen zu emmitieren, dürfte über die langfristigen Zinsen ebenfalls den Euro positiv beeinflusst haben.

Weniger erfreuliche News

In der vergangenen Woche noch vermeldete VW einen monatlichen, weltweiten Rekordabsatz. Die News wirkte sich jedoch nur leicht positiv auf den Wert aus. News aus dieser Woche waren teilweise weniger erfreulich. So hat das Management im Zuge einer Untersuchung seitens der Staatsanwaltschaft, die Gehälter einiger Betriebsräte, unter ihnen auch Osterloh, auf den tariflichen Stand gedrückt. Gleichzeitig hatte man bekannt gegeben, dem in den USA inhaftierten Ex-Manager Oliver S. gekündigt zu haben. Hingegen positiv dürfte die Nachricht über die erzielte Einigung mit den Sammelklägern aus Kanada aufgenommen werden. Hier wurde ein Vorab-Vergleich geschlossen, der jedoch von den Gerichten genehmigt werden muss. Charttechnisch bleibt der Ausbruch weiterhin intakt.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.