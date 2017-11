VW Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Liebe Leser,

die VW-Aktie wartete in dieser Woche mit relativer Stärke gegenüber dem DAX-Index auf. Damit setzt sie ihren Turnaround weiter fort, was auch die Zahlen zuletzt bestätigten. Zu euphorisch sollte man nun aber nicht werden, denn die Ausgangswerte des vergangenen Jahres sind vergleichsweise niedrig, insofern ist es nicht verwunderlich, wenn der relative Anstieg in diesem Jahr höher ausfällt. Nichtdestotrotz, an der Börse wird die Zukunft gehandelt und das gilt vor allem dann, wenn eine Aktie aufgrund von bestimmten Ereignissen in der Vergangenheit abgestraft worden ist und nun eine Umbewertung erfolgt.

Technischer Ausbruch gelungen

Positive Nachrichten vom E-Automobilmarkt könnten ebenfalls unterstützend gewirkt haben. Zumal das Unternehmen noch in der vergangenen Woche bekannt gab, 34 Mrd. Euro in den nächsten fünf Jahren in die E-Automobilität investieren zu wollen. Charttechnisch kann die Aktie nun endlich den Konsolidierungsbereich überwinden, wie der Chart auf Wochenkerzenbasis unten deutlich macht. Die Wochenperformance beträgt am Freitagvormittag 5,27 %. Sollte der Kurs über dem Ausbruchsniveau schließen, könnte das technische Potential, abgesehen von einer aufkommenden Gesamtmarktschwäche, mittelfristig durchaus bis 200 Euro je Aktie reichen.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.