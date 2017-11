VW Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Liebe Leser,

die VW-Aktie gehörte in dieser Woche zu den klaren Gewinnern. Überzeugend finden Anleger seit der Veröffentlichung der letzten Quartalszahlen und der damit einhergehenden Prognosen für das laufende Jahr die durchweg positiven Analystenbewertungen. Die Gesamtmarktstabilität, die in der Regel als erstes deutsche Automobilwerte unterstützt, trug ebenso einiges dazu bei, dass die VW-Aktie den harten Widerstand, nämlich den 200-Wochen-Durchschnitt, überwinden konnte.

Langfristiger Trend könnte bald wieder intakt werden

Damit hat die Aktie die Kurslücke, die infolge des Dieselskandals entstanden ist, geschlossen. Allerdings fiel sie nicht im Anschluss zurück, sondern stieg weiter darüber. In der Regel sorgt dieser Umstand dafür, dass der Anstieg impulsiv erfolgt. Auch dieses technische Muster könnte teilweise dazu beigetragen haben, dass die VW-Aktie in dieser Woche zu den Gewinnern gehörte. Aktuell erreicht die Aktie den nächsten technischen Widerstand, nämlich die obere Trendlinie der Konsolidierung. Sollte die Aktie auf Wochenschlusskursbasis darüber schließen, könnte sie sich bald endlich wieder in einem langfristigen Aufwärtstrend befinden.

Strategie zahlt sich aus

Fundamental betrachtet honorieren Anleger derzeit die Strategie des Unternehmens. VW konnte den Absatz in den USA in den letzten beiden Monaten dank starken Anreizen steigern. Anders als in Deutschland gewährt man US-Kunden beispielsweise seit einiger Zeit Reparaturgarantien ohne Zuzahlung. Gleichzeitig reagiert man mit den neuen Pick-up Modellen auf die dortige Nachfragesituation. Seit Beginn 2017 sind die PKW-Absätze in den USA rückgängig, während die Absätze mit Pick-ups und Trucks anziehen.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.