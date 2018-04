VW Aktie: Wochenanalyse!

Die VW-Aktie notiert am Freitagvormittag und im Vergleich zur Vorwoche leicht negativ. Im Vergleich zum Eröffnungskurs in dieser Woche liegt das Minus bei 2,67 %. Damit konnte die Aktie in dieser Woche nicht an ihre Erholung aus den drei vorhergehenden Wochen anknüpfen. Dennoch, charttechnisch hat sich die Aktie in der vergangenen Woche bereits wieder aus der sekundären Konsolidierungszone nach oben gewagt. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von David Iusow.