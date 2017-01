VW-Aktie: Widerstand!

Liebe Leser,

die VW Aktie hat letzte Woche für Neuigkeiten gesorgt! Hat sie doch im Vergleich zum Gesamtmarkt einiges nachzuholen. Das gesamte letzte Jahr über fluktuierte sie innerhalb eines zulaufenden Konsolidierungsdreiecks, jedoch bereits unterhalb des langfristigen Aufwärtstrends. Nun stellt sich die Frage, wie geht es weiter?

Die letzten Wochen! In den vergangenen drei bis vier Wochen, konnte der VW-Aktienkurs nachhaltig nach oben ausbrechen, woran sicher auch an der Nachrichtenlage um die Einigung mit der US-Regierung nicht ganz unschuldig war. Unter den Anlegern macht sich derzeit jedenfalls Erleichterung breit.

100-Wochendurchschnitt! Gerade den langfristigen Trend wieder aufzunehmen, wird aus markttechnischer Perspektive wohl eher schwierig, denn, im Bereich zwischen 152 und 172 Euro verlaufen mehrere wichtige Widerstände. An den 100-Wochendurchschnitt trifft der Wert im Preisbereich bei 152 Euro je Aktie. Beim Überschreiten würden die langfristige Aufwärtstrendlinie und der 200-Wochendurchschnitt nur leicht darüberliegen. Da die Aktie nach dem Abgasskandal jedoch sehr stark gefallen war, ist das Erholungspotential wohl in jedem Fall gegeben, gerade wenn die Aktie in den langfristigen Aufwärtstrend wieder eintreten sollte.

Wird die VW-Aktie den Anlegern also künftig eher Freude oder Sorgen bereiten? Wir bleiben für Sie dran.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse