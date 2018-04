VW-Aktie: VW holt die Zukunft nach Hannover

mid Groß-Gerau – Wie Volkswagen sich den Nutzfahrzeug-Einsatz in der näheren Zukunft vorstellt, zeigt der Hersteller auf der Hannover Messe (bis 27. April). E-Mobilität und Nutzungskonzepte werden für Lieferdienste & Co. zur Normalität gehören – so sollen vor allem in Städten Waren effizienter und umweltschonender transportiert werden.

Zu den Ausstellungs-Objekten am VW-Messestand gehören unter anderm der MOIA +6 auf Basis des e-Crafter: ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Global Press.