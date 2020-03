VW Aktie: Squeeze-Out bei Audi?

Weitere Suchergebnisse zu "Audi":

Eher ein Nischendasein führten in den vergangenen Monaten und Jahren die Aktien der AUDI AG. Das lag natürlich auch daran, dass nur relativ wenige AUDI-Aktien im Besitz von Kleinaktionären sind, der größte Teil liegt bekanntlich bei der Volkswagen AG (kurz „VW“). Und VW will sozusagen alles – sprich, auch die verbliebenen Kleinaktionäre bei AUDI sollen ihre Aktien hergeben. Dazu will VW ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung