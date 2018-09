VW Aktie: Kurs von 210 Euro im nächsten Sommer?

Ob ausgelöst durch den Dieselskandal, gelegentlich auch Wirtschaftskrieg genannt, oder auch nicht, befindet sich der Anteilsschein des VW-Konzerns in einer seit gut drei Jahren währenden größeren Korrektur. Diese Entwicklung hatte ich bereits in meiner Analyse vom 10.04.2014 und damit lange vor dem Aufkeimen der Diesel-Affäre so aufgezeigt. Lediglich die zeitliche Komponente hat sich deutlich größer erwiesen, als von mir erwartet. Nach ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Henrik Becker.