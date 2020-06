VW Aktie: Kann man die Schwäche ausbügeln?

Die aktuelle Schwäche des Marktes kommt für die Volkswagen-Aktie zur Unzeit, denn der Kurs ist, nachdem er am 8. Juni bei 155,54 Euro ein neues Hoch ausgebildet hatte, in eine Korrektur übergegangen. Sie führte die Aktie sehr schnell wieder auf ihren 50-Tagedurchschnitt zurück.

Der gleitende Durchschnitt wurde am Montag deutlich unterschritten, konnte am Dienstag kurz wiedergewonnen werden und wurde am ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung