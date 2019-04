VW Aktie: Gute Zahlen von Porsche in den USA!

Während die VW-Tochter Audi of America für das erste Quartal 2019 einen Absatzrückgang von 3,9% meldete (im März hingegen sah es mit +1,1% besser aus), zeigen die Absatzzahlen von Porsche Cars North America, Inc. (kurz „PCNA“) ein anderes Bild. Hierzu eine Bemerkung vorab: PCNA produziert nicht in den USA, sondern importiert und liefert aus. Und zwar geht es da laut VW ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.