VW Aktie: Folgt nun der zweite Dämpfer für die Bullen?

Die Volkswagen-Aktie musste in den vergangenen Tagen einige Rückschläge verkraften. Bis zum 8. Juni war die Welt für die Bullen noch in Ordnung. Die VW-Aktie befand sich in einem stabilen Aufwärtstrend. Sie löste sich immer weiter von ihrem 50-Tagedurchschnitt und erreichte bei 155,54 Euro ein neues Hoch.

Nach dem Hoch setzten jedoch Gewinnmitnahmen ein. Sie führten zur Ausbildung eines Shootingstars. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung