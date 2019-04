VW Aktie: Fokus auf China!

Die VW-Tochter Porsche will einen „neuen Lehrstuhl zu intelligenten Fahrzeugkonzepten“ und einigen „Forschungsprojekten zu Urbanisierungstrends“ fördern bzw. überhaupt erst ins Leben rufen. Aber nicht etwa am Heimatmarkt Deutschland – sondern in China. VW teilte mit, dass Porsche dazu mit der Shanghaier Tongji-Universität eine Absichtserklärung unterzeichnet habe. Der Vorstandsvorsitzende der Porsche AG sprach anlässlich dieses Anlasses laut VW vor etwa 200 Studierenden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.