VW Aktie: Eine wichtige Weichenstellung steht an!

Die Volkswagen-Aktie konnte sich in den letzten Handelstagen deutlich erholen. Nach dem Tief vom 19. März bei 79,38 Euro bildete sich ein neuer steiler Aufwärtstrend heraus. Er ließ den Kurs am Mittwoch in der Spitze bis auf 120,00 Euro vordringen. Im heutigen Vormittagshandel fällt die VW-Aktie jedoch wieder in den Bereich von 110,00 Euro zurück.

