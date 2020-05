VW Aktie: Eine mittelfristige Weichenstellung steht an!

Die Volkswagen-Aktie beendete am 19. März auf dem Tief von 79,38 Euro zunächst ihren Abverkauf und startete eine Gegenbewegung. Sie führte den Kurs bereits in der ersten Aprilhälfte wieder an seinen 50-Tagedurchschnitt zurück. Es gelang den Käufern aber erst am 29. April durch den Anstieg bis auf 136,80 Euro, den EMA50 signifikant zu überwinden.

Nachhaltig war der Ausflug über diesen



