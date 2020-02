VW Aktie: Dritter Angriff auf den Widerstand!

Zwischen November 2019 und Januar 2020 scheiterte die VW-Aktie dreimal daran, einen nachhaltigen Anstieg über die Marke von 185,00 Euro zu vollziehen. Nach dem letzten Anlauf, der am 10. Januar zu einem bei 186,84 Euro ausgebildeten Hoch führte, ging die Aktie in eine Korrektur über und fiel in der zweiten Monatshälfte unter die 50-Tagelinie bis auf die 50-Wochenlinie zurück.

