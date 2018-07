VW Aktie: Der Chef verlangt nach mehr Gewinn!

Wie das „manager magazin“ berichtet, setzt VW-Chef Herbert Diess den wichtigsten Konzernmarken neue Ziele und die haben es in sich. So soll etwa Audi eine Umsatzrendite von 12 Prozent erreichen, was der Premium-Marke in den letzten 10 Jahren nur einmal gelang. Auch auf Porsche wird wohl Druck ausgeübt. Laut Insidern soll Porsche davor gewarnt haben, dass die Zielrendite von 15 Prozent ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.