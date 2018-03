VW-Aktie: Audi ohne Konkurrenz

Weitere Suchergebnisse zu "Audi":

mid Groß-Gerau – Schade eigentlich, dass Audi den deutschen Kunden den RS 5 Sportback zunächst vorenthält. Das fünftürige High-Performance-Coupé feiert gerade in New York seine Weltpremiere und soll in der zweiten Jahreshälfte 2018 erst einmal nur in den USA und Kanada verkauft werden.

Emotionales Design und hohe Alltagstauglichkeit plus überlegene Fahrleistungen zeichnen den Neuen laut Audi aus. Und Michael-Julius Renz, Chef von ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Global Press.