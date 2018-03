VW-Aktie: Audi im Aufwind!

Weitere Suchergebnisse zu "Audi":

mid Groß-Gerau – Der Titelverteidiger ist wieder da: Der Brasilianer Lucas di Grassi hat beim Formel-E-Rennen in Uruguay in seinem Audi e-tron FE04 den zweiten Platz belegt und damit erstmals in dieser Saison den Sprung auf das Podest geschafft. Lucas di Grassi zeigte auf der schnellsten Rennstrecke im Kalender eine eindrucksvolle Leistung und sorgte bei seinem Team Audi Sport ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Global Press.