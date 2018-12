VW: Änderung im Vorstand!

Bei VW gab es am Mittwoch Neuigkeiten: Demnach hat der Aufsichtsrat des Unternehmens ein neues Vorstandsmitglied ernannt, mit Wirkung zum 1. Januar 2019. Der Name des neuen Vorstandsmitglieds: Bram Schot. Dieser ist kein Unbekannter: Er war bereits zum Vorstandsvorsitzenden der AUDI AG ernannt worden. Was sollen die neuen Aufgaben von Bram Schot sein? Dazu zitiert VW den eigenen Vorstandsvorsitzenden (und Vorsitzenden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.