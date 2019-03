VW-Abgasskandal: Vorentscheidung aus Karlsruhe / Führende Abgas-Anwälte Rogert & Ulbrich veröffentlichen bislang ausführlichsten und fundiertesten OLG-Beschluss im Abgasskandal

Finanztrends Video zu



Köln (ots) - Das OLG Karlsruhe hat in seinem 27-seitigenHinweisbeschluss vom 05.03.2019, Az. 13 U 142/18, das Vorliegen einersittenwidrigen Schädigung durch die Volkswagen AG bejaht.Das Inverkehrbringen eines Fahrzeugs mit der illegalenUmschaltlogik stellt nach Ansicht des Gerichts eine konkludenteTäuschung dar.Der Käufer eines Fahrzeugs könne nicht nur davon ausgehen, dass imZeitpunkt des Erwerbs des Fahrzeugs die notwendige EG-Typgenehmigungformal vorliegt, sondern auch davon, dass keine nachträglicheRücknahme oder Änderung droht, weil die Voraussetzungen dafür bereitsbei der Erteilung nicht vorgelegen hatten. Der Schaden, der dem derVerbraucher dabei entstanden ist, liege bereits im Abschluss desungewollten und für den Verbraucher nachteiligen Kaufvertrages. Ander Sittenwidrigkeit des Verhaltens der verantwortlichen Akteure beiVolkswagen ließ das Gericht keine Zweifel.Als Beweggrund für das Inverkehrbringen des mit der illegalenAbschaltvorrichtung versehenen Fahrzeugs komme allein eineangestrebte Kostensenkung und Gewinnmaximierung durch hoheAbsatzzahlen in Betracht.Die Sittenwidrigkeit des Handelns ergibt sich aus dem nach Ausmaßund Vorgehen besonders verwerflichem Charakter der Täuschung vonKunden unter Ausnutzung des Vertrauens der Käufer in eine öffentlicheInstitution, nämlich das Kraftfahrt-Bundesamt, und unter Inkaufnahmenicht nur der Schädigung der Käufer sondern auch der Umwelt und zwarallein im Profitinteresse.Auch daran, dass der Vorstand vorsätzlich gehandelt habe, ließ dasGericht keine Zweifel. Angesichts der Tragweite des Entscheidung überdie riskante Gestaltung der Software, die für eine Motorengenerationkonzipiert und millionenfach eingesetzt wurde, erscheint es nachAnsicht des Gerichts mehr als fernliegend, dass die Entscheidung füreine rechtswidrige Software ohne Einbindung des Vorstands erfolgt undlediglich einem "Verhaltensexzess untergeordneter Konstrukteure"zuzuschreiben sei. Dass die Software von einem Zuliefererprogrammiert und geliefert wurde, bestärkte das Gericht in dieserAnnahme. Zudem handele es sich bei der Software um ein Kernstück desMotors, weshalb es jeder Lebenswahrscheinlichkeit widerspreche, dassdie Führungsebene des Unternehmens nicht eingebunden wurde.Rechtsanwalt Prof. Dr. Rogert, Partner der Prozessbevollmächtigtendes Klägers, ordnet den Beschluss als Meilenstein in derAuseinandersetzung mit VW ein: "Die rechtliche Auseinandersetzung mitVolkswagen erlebt ihre Vorentscheidung im Badischen. Erst beschließtder Karlsruher BGH, dass in der von VW verbauten Abschalteinrichtungein Mangel liegt, jetzt legt das Oberlandesgericht Karlsruhe wiederumim Beschlusswege eine ausgefeilte und ausführliche rechtlicheWürdigung zu der Anspruchsgrundlage vor, die derart überzeugend ist,dass es für andere deutsche Gerichte schwer wird, anders zuentscheiden als die Badener. Die Braunschweiger Richter amOberlandesgericht werden durch die Vorgaben des Bundesgerichtshofsund der Oberlandesgerichte Karlsruhe, Köln und Oldenburg gerade imRahmen der Musterfeststellungsklage nachzudenken haben, ob diebislang abweisende Haltung eines anderen Senats durch den erkennenden4. Senat aufrechterhalten werden kann. "Pressekontakt:Dirk FuhrhopRechtsanwaltRogert & UlbrichRechtsanwälte in Partnerschaft mbBOttostr. 1250859 KölnTelefon: (0049) (0)211/731 62 76-19Fax: (0049) (0)211/25 03-132Zentrale E-Mail-Adresse: office@ru-law.deHomepage: www.ru-law.deOriginal-Content von: Rogert & Ulbrich, übermittelt durch news aktuell