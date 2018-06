VW-Abgasskandal: Sensationsentscheidung vor dem OLG Köln - Erstes deutsches Oberlandesgericht zwingt Händler zur Rücknahme eines Schummel-Diesels / VW und Händler geben Verteidigung auf

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Köln / Wolfsburg / Trier (ots) - Es ist der Dammbruch, denVolkswagen im Abgasskandal unbedingt verhindern wollte: eine bindendeEntscheidung eines deutschen Oberlandesgerichts zugunsten einesbetrogenen Autokäufers.Das OLG Köln hat als erstes deutsches Oberlandesgericht einenortsansässigen Autohändler in einem von der Kanzlei Dr. Lehnen &Sinnig geführten Klageverfahren zur Rücknahme eines VW Eos 2,0 TDIgezwungen. In dem Fahrzeug war eine verbotene Abschalteinrichtungverbaut. Die Richter am Oberlandesgericht bestätigten daserstinstanzliche Urteil des Landgerichts Köln mit Beschluss vom28.05.2018 (Az. 27 U 13/17). Die Berufung des verurteilten Händlers,die von der Volkswagen AG unterstützt wurde, hat das OLG Köln sogarohne mündliche Verhandlung zurückgewiesen. Das ist nur ausnahmsweisemöglich, wenn die Richter übereinstimmend davon überzeugt sind, dassdie Berufung des Händlers offensichtlich keine Aussicht auf Erfolgthat. Der Händler muss nun den Schummel-Diesel zurücknehmen und dembetrogenen Käufer den Kaufpreis abzüglich einer geringenEntschädigung für die bislang gefahrenen Kilometer erstatten.Rechtsanwalt Dr. Christof Lehnen: "Es hat lange gedauert bis zudieser ersten obergerichtlichen Entscheidung, weil die VW-Anwälteähnliche Verfahren durch prozessuale Tricks ohne formellegerichtliche Entscheidung beenden konnten. Die von uns erstritteneEntscheidung ist richtungsweisend und hat für viele geschädigteAutokäufer auch in anderen Gerichtsverfahren bundesweitSignalwirkung."Viele deutsche Oberlandesgerichte hatten in Verhandlungen,Hinweisen und sogar Pressemitteilungen bereits angekündigt, imAbgasskandal zugunsten betrogener Autokäufer entscheiden zu wollen.Weil der Konzern im Anschluss an eine solche Entscheidung undinsbesondere vor der Verjährung Ende 2018 eine Klageflut befürchtet,hat Volkswagen bislang immer alles daran gesetzt, eine solcheobergerichtliche Entscheidung unbedingt zu verhindern.Bisher haben die VW-Anwälte dieses Ziel mit verschiedenen Kniffenauch erreicht: teilweise hat Volkswagen die eigene Berufungzurückgenommen wie etwa vor dem OLG Braunschweig, teilweise hatVolkswagen schlicht den vollen Kaufpreis und die vollenGerichtskosten gezahlt wie etwa vor dem OLG Naumburg und teilweisewurden auch Einigungen mit den Klägern erreicht, wie sich einerPressemitteilung des OLG Koblenz entnehmen lässt. In all diesenFällen erledigen sich die Prozesse nämlich ohne richterlicheEntscheidung, auf die sich andere Geschädigte berufen könnten. DieOberlandesgerichte dürfen dann nicht mehr gegen Volkswagenentscheiden, auch wenn sie es wollten.In dem jetzigen Verfahren vor dem OLG Köln wurde die Berufungüberraschend nicht zurückgenommen. Mehr noch: Händler und VolkswagenAG habe sich gegen Ende des Verfahrens nicht einmal mehr aktivverteidigt. Rechtsanwalt Dr. Christof Lehnen: "Wir gehen davon aus,dass Volkswagen diesen Prozess einfach aus den Augen verloren hat.Kein Wunder, denn schließlich sind tausende Prozesse zum Abgasskandalanhängig und nahezu alle entwickeln sich zugunsten der geschädigtenAutokäufer."Die Kanzlei Dr. Lehnen & Sinnig Rechtsanwälte PartG mbB aus Trierist eine der führenden Kanzleien im VW-Abgasskandal und berät undvertritt bundesweit über 1.000 Geschädigte im VW-Abgasskandal. DieKanzlei bietet Autokäufern eine kostenlose und unverbindlicheErsteinschätzung ihres Falles unter www.lehnen-sinnig.dePressekontakt:Dr. Christof LehnenDr. Lehnen & Sinnig | Rechtsanwälte PartG mbBMax-Planck-Straße 22D - 54296 TrierTel.: (+49) 0651 - 200 66 77 0Fax: (+49) 0651 - 200 66 77 1E-Mail: post@lehnen-sinnig.deWeb: www.lehnen-sinnig.deOriginal-Content von: Dr. Lehnen & Sinnig | Rechtsanwälte PartG mbB, übermittelt durch news aktuell