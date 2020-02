VW-Abgasskandal: OLG Hamm bejaht Anspruch wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung auch für Leasingnehmer

Berlin (ots) - Das OLG Hamm hat in einer Entscheidung vom 10.12.2019 (Az. 13 U86/18) festgestellt, dass auch einem Leasingnehmer ein Schadenersatzanspruchwegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung zustehen kann (§ 826 BGB). Diesberichtete das Rechtsportal Juris mit Meldung vom 06.02.2020. Geklagt hatte einVW-Kunde, der einen Audi Q5 geleast hatte, welcher über einen EA 189 Motorverfügte, der mit einer illegalen Abschalteinrichtung ausgestattet war. Ihmsprach das OLG Hamm eine Entschädigung in Höhe von 17.500 Euro zu. Das OLG Hammist auch das für die Musterfeststellungsklagen zuständige Gericht für dasBundesland Nordrhein-Westfalen.Sieg erst in zweiter InstanzDie vorherige Instanz, das LG Münster, hatte die Klage als unbegründetabgewiesen, da nicht nachzuweisen sei, dass die Verantwortlichen bei VW dieSchädigung eines Leasingnehmers für möglich gehalten und in Kauf genommenhätten, beziehungsweise der Kläger durch den VW-Konzern getäuscht worden sei.Dem folgten die Richter des größten deutschen Oberlandesgerichtes nicht. DasWolfsburger Unternehmen, beziehungsweise deren Tochter, habe den im Audi Q5verbauten Dieselmotor vorsätzlich mit einer illegalen Abschalteinrichtungausgestattet in den Verkehr gebracht. Das Verhalten der Verantwortlichen bei VWsei analog § 31 BGB dem Konzern zuzurechnen. Volkswagen habe in Kauf genommen,dass Leasingverträge mit Kunden abgeschlossen würden, die diese in Kenntnis derAbschalteinrichtung wohl nicht geschlossen hätten, da der Leasingvertrag sodannnicht den berechtigten Erwartungen des Klägers entsprochen hätte.Sittenwidriges Verhalten der WolfsburgerDas OLG Hamm sah auch die Sittenwidrigkeit des Handelns Volkswagens als gegebenan, da das Motiv des Inverkehrbringens des manipulierten Motors alleinKostensenkung sowie Gewinnmaximierung gewesen sei. Dadurch habe man sich auchdie Betriebszulassung für die betroffenen Fahrzeuge erschleichen wollen. Es seidarüber hinaus davon auszugehen, dass der Vorstand und übrige Verantwortlichedes VW-Konzerns umfassende Kenntnis von den Vorgängen gehabt hätten. "Derzugesprochene Schadenersatzanspruch des VW-Kunden wegen vorsätzlichersittenwidriger Schädigung ist nur fair. Auch ein Autobauer darf nicht von einervorsätzlich rechtswidrig in den Verkehr gebrachten Sache profitieren", soJohannes von Rüden, Rechtsanwalt und Partner der VerbraucherrechtsanwaltskanzleiVON RUEDEN.OLG Hamm rechnet Nutzungen anAllerdings rechnete das OLG Hamm die gezogenen Nutzungen durch Gebrauch desFahrzeugs auf den Schadenersatzanspruch des betrogenen VW-Kunden an. Dieserscheint vor dem Hintergrund der vorsätzlichen und sittenwidrigen Schädigunggeradezu unbillig. So sieht es auch Johannes von Rüden. Die Anwaltskanzlei VONRUEDEN vertritt in ihren bundesweiten Zweigniederlassungen über 5.000Geschädigte des Dieselabgasskandals. Er hält eine volle Kostenerstattung fürangemessen. Zwar seien die vertragsrechtlichen Konstellationen von Kauf- undLeasingverträgen unterschiedlich. Jedoch sei entscheidend, dass Volkswagen danneinen Nutzen aus der vorsätzlichen sittenwidrigen Schädigung ziehen könnte, wasfür sich genommen schon sittenwidrig erscheint. Schließlich dürfe man aus einervorsätzlich rechtswidrig in den Verkehr gebrachten Sache keine Vorteile ziehen,so von Rüden weiter.Keine Verjährung eingetretenZuletzt hatte das OLG OIdenburg geurteilt (Az. 1 U 131/19, U 137/19), dassdeliktische Ansprüche gegen Volkswagen nicht verjährt seien, da frühestens 2016die ersten Aufklärungen des im Jahr 2015 lediglich bekannt gewordenenAbgasskandal erfolgt waren. Auch war es erst 2017 zu diversen Urteilen gegen VWgekommen, die es ermöglichten, von einer gesicherten Rechtslage zu sprechen,wodurch es erst möglich wurde, gegen Volkswagen aufgrund der Manipulationenvorzugehen. VW-Kunden, die ein Dieselfahrzeug erworben haben, das mit einerillegalen Abschalteinrichtung ausgeliefert wurde, sollten jetzt handeln und sichvon kompetenten Anwälten beraten lassen. Die auf Verbraucherrechtespezialisierte Rechtsanwaltskanzlei VON RUEDEN ist direkt unter 030-200 590 770oder info@rueden.de erreichbar und bietet eine kostenlose Erstberatung fürBetroffene des Dieselskandals.Pressekontakt:VON RUEDEN - Partnerschaft von RechtsanwältenJohannes von RüdenLeipziger Platz 910117 Berlin030 / 200 590 770info@rueden.dewww.rueden.dehttps://www.rueden.de/abgasskandal/kostenlose-erstberatung/Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/140928/4514071OTS: VON RUEDENOriginal-Content von: VON RUEDEN, übermittelt durch news aktuell