VW-Abgasskandal: Land Rheinland-Pfalz steht Schadensersatz zu!

Im Rahmen des Diesel-Abgasskandals hat das Land Rheinland-Pfalz Volkswagen auf Schadensersatzzahlungen verklagt und nun Recht bekommen. Gegenstand der Klage waren Dienstfahrzeuge in dreistelliger Anzahl.

Rheinland-Pfalz fordert Schadensersatz

Im Jahr 2015 wurden die weitreichenden Diesel-Manipulationen von Volkswagen bekannt. Der mit einer unzulässigen Abschalteinrichtung versehene Motor EA 189 wurde in zahlreichen Autos verbaut. So auch in zahlreichen Dienstwagen des Landes Rheinland-Pfalz.