VW-Abgasskandal: Betrugsprozess gegen VW-Manager beginnt

BRAUNSCHWEIG (dpa-AFX) - Der Betrugsprozess zur VW -Dieselaffäre gegen vier Ex-Manager und -Ingenieure des Konzerns beginnt am Donnerstag (9.30 Uhr) in der Braunschweiger Stadthalle.



Den Angeklagten wird unter anderem gewerbs- und bandenmäßiger Betrug mit manipulierter Software in Millionen Autos vorgeworfen (6 KLs 23/19). Diese stießen auf der Straße ein Vielfaches der erlaubten Werte für schädliche Stickoxide aus.

Kurz vor dem Prozessauftakt hatte die Strafkammer des Landgerichts Braunschweig den Verfahrensteil gegen Ex-Konzernchef Martin Winterkorn "zur gesonderten Verhandlung und Entscheidung" abgetrennt. Begründet wurde der Beschluss mit gesundheitlichen Problemen des 74-Jährigen nach einer Operation. Gegen diese Abtrennungen hat die Staatsanwaltschaft aber Beschwerde eingelegt.

Unabhängig vom Ausgang der Beschwerde wird mit einem langwierigen Prozess gerechnet. Derzeit sind 133 Verhandlungstage bis in den Sommer 2023 geplant./bch/DP/nas