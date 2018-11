VW: Die 9-Monats-Zahlen sind da!

Am Dienstag hat VW die Ziele für das Gesamtjahr in Bezug auf Umsatz und Ergebnis bestätigt und die 9-Monats-Zahlen veröffentlicht. Diesel-Krise und Umstellung auf das WLTP-Testverfahren hin oder her – das operative Ergebnis vor Sondereinflüssen lag laut VW in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres mit 13,3 Mrd. Euro „auf Vorjahresniveau“. Allerdings ist hier der Blick auf die Details interessant, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.