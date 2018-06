VW: 1 Mrd. Euro Bußgeld – und der Kurs bleibt unbeeindruckt!

Das sieht man auch nicht alle Tage: Ein DAX-Unternehmen erhält einen Bußgeldbescheid über 1 Mrd. Euro (!) ? und der Kurs der Aktie dieses Unternehmens bleibt da gelassen. Was in anderen Zeiten zu herben Kursverlusten hätte führen können, tangierte die VW-Aktie in diesem Fall eher peripher. Die Stamm-Aktie ging am Mittwoch sogar mit einem kleinen Kursplus von 0,90 Euro bzw. knapp ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.