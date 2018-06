VW: 100 Mio. Dollar Investition!

Was hat VW hier vor? Zuletzt hatten die Wolfsburger mitgeteilt, rund 100 Mio. US-Dollar in ein US-Technologie-Unternehmen namens Quantum Scape Corporation zu investieren. Konkret soll es dabei um die Erhöhung der Anteile an dem Unternehmen sowie die „Gründung eines neuen Gemeinschaftsunternehmens“ gehen. Wie hoch genau danach die Beteiligung von VW an Quantum Scape ist, wurde in der betreffenden Meldung von VW ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.