VWR unterzeichnet europäischen Vertriebsvertrag für Chemikalien der Produktreihe J.T.Baker® und Macron Fine Chemicals(TM)

Radnor, Pennsylvania (ots/PRNewswire) - VWR (NASDAQ: VWR), derführende unabhängige und weltweit tätige Anbieter von Produkten undDienstleistungen für Labore und Hersteller, gibt hiermit erfreutbekannt, dass ein Vertrag mit Avantor® Performance Materials, LLCzustande gekommen ist. Im Rahmen dieses Vertrags darf VWR dieLaborchemikalien und Chemikalien zur pharmazeutischen Produktion vonAvantor aus der Produktreihe J.T.Baker® und Macron Fine Chemicals(TM)in allen europäischen Ländern mit Ausnahme von Polen vertreiben.Europäische Kunden aus den Branchen der Biopharmazie, Produktion,Qualitätslabore, Forschung und Bildungswesen werden allesamt vondiesem Vertriebsvertrag profitieren."Die Produktpalette von J.T.Baker® und Macron Fine Chemicals(TM)wird durch die starken weltweiten Qualitätssysteme von Avantor, derEinhaltung der cGMP-Herstellungsprinzipien und dem unverwechselbarenInnovationsmodell gestützt, das maßgeschneiderte Lösungen für diekomplexen Herausforderungen aller Größenordnung ermöglichen soll.Dieser Vertrag bietet unseren Kunden Zugang zu einer breiterenAuswahl an Qualitätsprodukten", erklärt Dr. Nils Clausnitzer, SVP undPresident der EMEA-APAC Lab & Distribution Services für VWR. "Dielangjährige Zusammenarbeit zwischen VWR und Avantor wird uns helfen,weiterhin positive Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen.""Dank des breiten Sortiments von Avantor und der umfassendenVertriebsfähigkeiten und Infrastruktur von VWR können beideUnternehmen den wachsenden Bedarf der europäischen Kunden besserdecken", so Bjorn Hofman, Executive Vice President für Biopharma,Research & Diagnostics bei Avantor. "Wir freuen uns auf dieZusammenarbeit mit VWR, um einer breiteren Kundschaft über dasausgedehnte Verteilernetz von VWR Zugang zu unseren umfangreichenAngeboten zu bieten."Avantor ist ein weltweit tätiger Hersteller von Chemikalien mitüberragender Reinheit für die Biowissenschaften und modernenTechnologiebranchen. Das Unternehmen bietet rund 7.900 Kunden aus denBranchen der Biotechnologie, Pharmazie, Medizintechnik, Diagnostik,Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Halbleitertechnik hochwertigePerformance-Chemikalien und Lösungen für die Produktion undForschung. Mit dem Vertrag wird VWR im Großteil Europas zumAlleinvertriebshändler für Chemikalien der Produktreihe J.T.Baker®-und Macron Fine Chemicals(TM), die als Chemikalien zurpharmazeutischen Produktion verwendet werden. Das Produktspektrum vonAvantor umfasst mehr als 30.000 Produkte, die den immer höherenStandards der technischen und streng regulierten Industriezweigegerecht werden.Um mehr über die Produkte von Avantor zu erfahren oder dieProdukte käuflich zu erwerben, gehen Sie bitte auf die Websitevwr.com oder kontaktieren Sie Ihren VWR-Händler vor Ort.Über VWRVWR (NASDAQ: VWR) ist der führende unabhängige und weltweit tätigeAnbieter von Produkten und Dienstleistungen für Labore und Herstellermit Hauptsitz in Radnor, Pennsylvania. Das Unternehmen macht denwissenschaftlichen Fortschritt für Kunden aus der Pharmazie,Biotechnologie, Industrie, öffentlichen Verwaltung sowie demBildungs- und Gesundheitswesen zugänglich und konnte so imGeschäftsjahr 2016 einen Umsatz von über 4,5 Milliarden US-Dollarerwirtschaften. Mit über 160 Jahren Erfahrung verspricht VWR seinenKunden eine Produktivitätssteigerung bei all ihren Abläufen von derForschung bis zur Produktion, die vonseiten VWRs über dieProduktwahl, die operative Exzellenz und differenzierte Diensteerreicht wird. Die differenzierten Dienste von VWR umfasseninnovative, flexible und bedarfsorientierte Lösungen, die vonDienstleistungen für die wissenschaftliche Forschung bis hin zumaßgeschneiderten chemischen Stoffgemischen reichen. Das engagierteTeam aus über 10.200 Mitarbeitern konzentriert sich darauf,Wissenschaftler, medizinische Fachkräfte und Produktionsingenieurebeim Erreichen ihrer Ziele zu unterstützen.Nähere Informationen zu VWR finden Sie unter www.vwr.com.