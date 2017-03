VWR erwirbt EPL Archives Inc.

Erwerb erweitert Dienstleistungsportfolio VWRCATALYSTRadnor, Pennsylvania (ots/PRNewswire) - VWR (http://www.vwr.com/)(NASDAQ: VWR), der führende unabhängige und weltweit tätige Anbietervon Produkten und Dienstleistungen für Labors und Hersteller, gibtheute den Erwerb von EPL Archives Inc. bekannt, eines internationalenDienstleisters für Lagerung biologischer Stoffe, der Kunden imkompletten Zyklus regulierter Forschung, Entwicklung und Vermarktungmit Diensten bei Verwahrung von Proben, Speicherung von Dokumentenund Zusatzdienstleistungen zur Seite steht. EPL Archives genießtbreite Anerkennung und den Respekt seiner Kunden für die konsistenteBereitstellung von Dienstleistungen für das Materialmanagement hoherQualität, Flexibilität und Konformität."EPL Archives ist für die Mehrheit der weltweit größten Kunden ausdem Bereich der Pharmazie ein bekannter Partner des Vertrauens. Dazugehören auch viele Kunden von VWR", sagte Manuel Brocke-Benz,Präsident und CEO von VWR. "Ihr Portfolio von Diensten stellt einesehr gute Ergänzung des derzeitigen Angebots von VWR als Teil vonVWRCATALYST dar. So können wir unseren Kunden besser zur Verfügungstehen, um deren Ziele im Bereich konformer Lagerung von Materialienfür Forschung, Herstellung und klinische Studien umzusetzen."EPL Archives wurde 1978 gegründet und verfügt über Standorte inVirginia (USA) und Carros (Frankreich). EPL Archives betreibtEinrichtungen für die Lagerung biologischer Materialien mit mehr als190.000 Quadratfuß (ca. 18.000 qm) Fläche, die konform mitbehördlichen Vorschriften von GLP, GCP und GMP sind. Es stehentemperatur- und luftfeuchtigkeitsgesteuerte Lagerung und Lagerungunter Umgebungsbedingungen zur Verfügung. Zu den Dienstleistungengehören nicht-klinische Archivierung, klinische Bio-Aufbewahrung undBiobanken, Datenverwaltung gemäß geltender Vorschriften, Speicherungvon Produktionsmaterialien sowie spezialisierte Dienste im BereichLogistik und Support.Die finanziellen Daten des Erwerbs bleiben vertraulich.Über VWRVWR (http://www.vwr.com/) (NASDAQ: VWR(http://investors.vwr.com/)) mit Hauptsitz in Radnor (Pennsylvania)ist führender, unabhängiger und weltweit tätiger Anbieter vonProdukten und Dienstleistungen für Labors und Hersteller. DasUnternehmen stellt Kunden aus Pharmazie, Biotechnologie, Industrie,der öffentlichen Verwaltung sowie dem Bildungs- und GesundheitswesenWissenschaft zur Verfügung und erzielte so im Geschäftsjahr 2016einen Umsatz von über 4,5 Milliarden US-Dollar. Mit über 160 JahrenErfahrung verspricht VWR seinen Kunden eine Produktivitätssteigerungvon der Forschung bis zur Produktion durch Produktauswahl,betriebliche Exzellenz und differenzierte Dienstleistungen. Diedifferenzierten Dienste von VWR umfassen innovative, flexible undbedarfsorientierte Lösungen, die von Dienstleistungen für diewissenschaftliche Forschung bis hin zu maßgeschneiderten chemischenStoffgemischen reichen. Das engagierte Team mit mehr als 10.200Mitarbeitern konzentriert sich darauf, Wissenschaftler, medizinischeFachkräfte und Produktionsingenieure beim Erreichen ihrer Ziele zuunterstützen.Weitere Informationen über VWR erhalten Sie unter www.vwr.com.Pressekontakt:Valerie ColladoDirektor, Corporate CommunicationsVWR International, LLC484.885.9338Valerie_collado@vwr.comInvestorenkontakt:John Sweeney, CFAVP, Investor RelationsVWR CorporationTel.: +610.386.1483ir@vwr.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/95343/vwr_international__llc_logo.jpgOriginal-Content von: VWR International, Inc., übermittelt durch news aktuell