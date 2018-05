VWR, ein Unternehmen von Avantor wird alleiniger Lieferant für Cell and Gene Therapy Catapult

Cell and Gene Therapy Catapult nimmt VWR für seinenLaborverbrauchsbedarf unter VertragRadnor, Pennsylvania (ots/PRNewswire) - VWR, der im Jahre 2017 alshundertprozentige Tochtergesellschaft von Avantor übernommene und einweltweit führender Anbieter von Produkt- und Servicelösungen fürLabor- und Produktionskunden, ist von Cell and Gene Therapy Catapult(CGT Catapult) im Anschluss an eine Ausschreibung im Amtsblatt derEuropäischen Union zum alleinigen Lieferanten fürLaborverbrauchsmaterialien ausgewählt worden. CGT Catapult ist einKompetenzzentrum für Innovationen, das Zell- undGentherapie-Organisationen auf der ganzen Welt dabei unterstützt,frühe Forschungsprojekte in kommerziell lebensfähige undinvestierbare Therapien zu überführen.Die Vereinbarung wird den Bedarf von CGT Catapult für dieVerwaltung und Bereitstellung von Laborverbrauchsmaterialen für seineEntwicklungslabors am Guy's Hospital in London umfassen. Darüberhinaus wird VWR an dem neuen Zell- und Gentherapie-Produktionszentrumvon CGT Catapult in Stevenage, Großbritannien, beteiligt sein, dasnoch in diesem Jahr eröffnet werden soll. Das neue Zentrum wird dieEntwicklung neuer umfangreicher Produktionssysteme und -fähigkeitenfür Kooperationsunternehmen unterstützen. VWR wird CGT Catapult fürdiese beiden Standorte zur Erfüllung der Lageranforderungen einenahtlose Lieferkette und eine Lösung aus einer Hand zur Verfügungstellen."Wenn wir mit unseren kooperierenden Unternehmen in die Startphasegehen, ist ein effizienter und kompetenterLaborverbrauchsmaterialien-Lieferant für den Betrieb desFertigungszentrums von grundlegender Bedeutung", kommentierte KeithThompson, der CEO von CGT Catapult."VWR freut sich, als alleiniger Lieferant CGT Catapult eineeffiziente und optimierte Supply-Chain-Erfahrung bieten zu können",kommentierte Bill Hogan, VP für Europa Nord bei VWR, einemUnternehmen von Avantor. "Durch die Ausnutzung unseres umfassendenglobalen Vertriebsnetzes, einer beispiellosen Produktauswahl unddifferenzierter Dienstleistungen werden wir CGT Catapult beimErreichen seiner Ziele unterstützen."Informationen zu VWRDas im Jahre 2017 als hundertprozentige Tochtergesellschaft vonAvantor übernommene VWR ist ein weltweit führender Anbieter vonProdukt- und Servicelösungen für Labor- und Produktionskunden aus denBereichen Pharmazie, Biotechnologie, Industrie, Bildung, Behörden undGesundheitswesen. Das zusammengeschlossene Unternehmen ist einvertrauenswürdiger End-to-End-Partner für Kunden und Lieferanten, vonder Entdeckung bis hin zur Bereitstellung. VWR verfügt überNiederlassungen in mehr als 30 Ländern und ein breit gefächertesPortfolio, das mehr als vier Millionen Marken- und Industrieprodukteumfasst. Wir ermöglichen den Erfolg unserer Kunden durch Innovation,cGMP-Herstellung und ein umfassendes Dienstleistungsangebot undunterstützen die Wissenschaft mit vereinten Kräften, um eine bessereWelt zu schaffen. Für weitere Informationen besuchen Sie bittewww.settingscienceinmotion.com oder vwr.com (https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vwr.com&data=02%7C01%7C%7C88e265e84c1c4ed7ffb308d540b125ff%7C15cb730171d44e098ad67e9a4a124287%7C0%7C0%7C636486051956140234&sdata=tGr9d93WQR5YW6A%2F0eBshWrKJGSoi2KG1qgSW1HzBgg%3D&reserved=0).Pressekontakt:Valerie ColladoVWR, ein Unternehmen von Avantor484.885.9338valerie_collado@vwr.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/633679/VWR_Logo.jpgOriginal-Content von: VWR International, Inc., übermittelt durch news aktuell