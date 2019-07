VWO kündigt den ersten Gipfel zur Online-Konversionsoptimierung, ConvEx, an

- 15 Experten für Konversionsoptimierung von einigen der größtenUnternehmen der Welt werden an ConvEx teilnehmen, die einen tiefenEinstieg in experimentelles Marketing ermöglichen und herrlichedigitale Erfahrungen bieten wird.Neu-Delhi (ots/PRNewswire) - VWO, ein Marktführer im Bereich derKonversionsoptimierung und der User-Insights-Technologie, kündigtseinen ersten Online-Gipfel an: ConvEx - CelebratingExperiment-Driven Marketing (https://vwo.com/events/convex/?utm_source=convex&utm_medium=co-marketing&utm_campaign=mof_wb_convex_src_pr).Der fünftägige Gipfel wird vom 5. bis 9. August 2019 onlinestattfinden und Fachleute aus den Bereichen Digitales Marketing,Konversionsoptimierung, UX/UI und Analytik sowie Tausende vonVWO-Kunden zusammenbringen, die sich die Experten anhören und BestPractices erlernen möchten."Die Erwartungen der Kunden entwickeln sich weiter. Es wird immerwichtiger, überzeugende Online-Erlebnisse zu gestalten, die Kunden zuTransaktionen veranlassen. Es ist an der Zeit, persönliche Meinungenin den Hintergrund zu stellen und durch Experimente zu bestimmen, wasdas Beste für Ihr Publikum ist. Mit ConvEx wollen wir datengesteuerteUnternehmen in experimentelle Unternehmen verwandeln", sagt SparshGupta, Chief Executive Officer bei VWO.ConvEx wird zum ersten Mal 15 Experten auf dem Gebiet derKonversionsoptimierung und des User Experience Designszusammenbringen, die einigen der weltweit größten Unternehmen beimWachstum helfen, darunter unter anderem Microsoft, Booking.com,HubSpot, Encyclopedia Britannica, Kaspersky, Avast und Trainline. DieSitzungen werden online veröffentlicht, und die Zuschauer können sichdie Sitzungen bequem zu Hause auf ihren Bildschirmen ansehen."Der Online-Wettbewerb wird von Tag zu Tag heftiger. Es ist nichtnur an der Zeit, dass Unternehmen mehr "kundenorientierte"Entscheidungen treffen. ConvEx zeigt, wie die angesehenstenUnternehmen auf der ganzen Welt eine loyale Anhängerschaft aufgebauthaben, weil sie die Motivationen ihrer Käufer verstehen", sagt ParasChopra, Gründer und Vorsitzender von VWO.Melden Sie sich hier (https://vwo.com/events/convex/?utm_source=convex&utm_medium=co-marketing&utm_campaign=mof_wb_convex_src_pr) zurVWO ConvEx an.Über VWOVWO ist ein Technologieanbieter für Konversionsoptimierung undUser Insights mit mehr als 250 Mitarbeitern, 6.000 Kunden und 20.000Anwendern weltweit. Die integrierte Conversion-Plattform von VWOermöglicht es Vermarktern, das Besucherverhalten zu verstehen,Experimente durchzuführen, Erfahrungen zu personalisieren und dieKunden bei allen ihren Aktivitäten im Rahmen des Geschäftsbeziehungimmer wieder einzubinden. Weitere Informationen finden Sie untervwo.com (https://vwo.com/?utm_source=convex&utm_medium=co-marketing&utm_campaign=mof_wb_convex_src_pr), oder folgen Sie uns auf Facebook(https://www.facebook.com/vwoofficial/), Twitter(https://twitter.com/vwo) oder LinkedIn(https://www.linkedin.com/showcase/vwo/).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/948366/VWO_ConvEx.jpgPressekontakt:Vipul BansalCo-MarketingmanagerVWOvipul.bansal@vwo.comOriginal-Content von: VWO, übermittelt durch news aktuell