VWI begrüßt zukunftsweisende Ansätze im Koalitionsvertrag

Berlin (ots) - Der Verband Deutscher Wirtschaftsingenieure (VWI)e.V. begrüßt zahlreiche Aspekte des Koalitionsvertrages der neuenBundesregierung. "Für die Umsetzung vieler der von CDU/CSU und SPDformulierten politischen Ziele sind die fachliche Expertise und derinterdisziplinäre Ansatz von Wirtschaftsingenieurinnen undWirtschaftsingenieuren gefragt", sagt VWI-Präsident Prof. Dr.-Ing.Wolf-Christian Hildebrand.Echte Inter- und Multidisziplinarität sind seit über 90 Jahren dasMarkenzeichen des Wirtschaftsingenieurwesens. Wie zentral dieseFähigkeit für eine zukunftsfähige Gestaltung von Wirtschaft undGesellschaft ist, zeigt sich auch im Koalitionsvertrag der neuenBundesregierung. "Für die Umsetzung vieler der von CDU/CSU und SPDformulierten Ziele sind die fachliche Expertise und derinterdisziplinäre Ansatz von Wirtschaftsingenieurinnen undWirtschaftsingenieuren gefragt", sagt VWI-Präsident Prof. Dr.-Ing.Wolf-Christian Hildebrand.Im Energiebereich beispielsweise will die Bundesregierung dieRahmenbedingungen so setzen, dass die Energiewende zum Treiber fürEnergieeffizienz, Modernisierung, Innovationen und Digitalisierungwird, ohne die internationale Wettbewerbsfähigkeit desIndustriestandortes Deutschland zu gefährden. Der VWI spricht sichfür den angestrebten Dreiklang aus Versorgungssicherheit,Bezahlbarkeit und Umweltverträglichkeit aus. "Der Ansatz spiegelteine der Kernkompetenzen von Wirtschaftsingenieurinnen undWirtschaftsingenieuren: maßvoll technische Machbarkeit sowiewirtschaftliches und gesellschaftliches Handeln abzuwägen und zueffizienten Ergebnissen zu führen", betont VWI-Präsident Hildebrand.Zudem begrüßt der VWI mehrere im Koalitionsvertrag formulierteHandlungsfelder. Im Bereich Hochschulen und Wissenschaft will dieBundesregierung den Qualitätspakt Lehre verstetigen undweiterentwickeln. Der VWI begrüßt diese Verstetigung: Gerade einStudiengang wie das Wirtschaftsingenieurwesen mit seiner großenBedeutung für den Wirtschaftsstandort Deutschland ist aufkontinuierliche Innovationen in Lehre und Forschung angewiesen. Dassdie Bundesregierung bis 2025 mindestens 3,5 Prozent desBruttoinlandsprodukts (BIP) für Forschung und Entwicklung aufwendenwill, kommt aus Sicht des VWI ebenfalls seinen Mitgliedern zugute: Sowerden Arbeitsplätze erhalten und geschaffen, die speziell demBerufsbild des Wirtschaftsingenieurs entsprechen.Zudem begrüßt der VWI die Absicht der Bundesregierung, die hoheQualität der Ausbildung von Ingenieuren auch künftig sicherzustellen.Kompetenzen von Wirtschaftsingenieurinnen und Wirtschaftsingenieurenwerden stark nachgefragt: Als interdisziplinär ausgebildete undflexibel einsetzbare Generalisten übernehmen sie in Unternehmen anwichtigen Schnittstellenpositionen integrierende und leitendeFunktionen. "Das in der deutschen Hochschullandschaft etablierte undauf dem deutschen wie internationalen Arbeitsmarkt höchsterfolgreiche Konzept Wirtschaftsingenieurwesen sollte in den neuenIngenieurgesetzen der Bundesländer entsprechend gewürdigt werden", soVWI-Präsident Hildebrand.Der VWIDer Verband Deutscher Wirtschaftsingenieure e.V. (VWI) wurde 1932gegründet und hat seinen Hauptsitz in Berlin. Mit dem Ziel,Wirtschaftsingenieure und Wirtschaftsingenieurinnen ininterdisziplinären Tätigkeitsfeldern zu fördern, hat sich der VWI alsführender Verband des Wirtschaftsingenieurwesens etabliert und zähltmittlerweile über 6.000 Mitglieder - Tendenz steigend. www.vwi.orgPressekontakt:Verband Deutscher Wirtschaftsingenieure e.V.Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Axel HaasPräsident: Prof. Dr.-Ing. Wolf-Christian HildebrandVerband Deutscher Wirtschaftsingenieure e.V.Hermann-Köhl-Straße 728199 BremenTelefon: +49 179 10 57 567E-Mail: axel.haas@vwi.org