VVDN und STL kündigen strategische Zusammenarbeit bei Design, Entwicklung und Fertigung von 5G-Lösungen an

Gurugram, Indien (ots/PRNewswire) - VVDN, ein komplettes End-to-End-Produktengineering-, Cloud- und Fertigungsunternehmen, wird von STL (NSE: STRTECH), einem branchenführenden Integrator von Datennetzen, als Engineering- und ODM-Partner für 5G-Produkte und Lösungen ausgewählt.Die Design- und ODM-Dienstleistungen von VVDN vereinen mehr als 13 Jahre Produktengineering, -fertigung und -Support. VVDNs Laboratorien und Centers of Excellence (CoEx) bieten Fachwissen in 5G-Bereichen, darunter 5G RAN, 5G RF, 5G Cloud/Digital , einschließlich Network Slicing Orchestration, oRAN/cRAN/ vRAN Services usw.STL ist ein branchenführender Integrator von Datennetzwerken mit Kernkompetenzen in den Bereichen optische Konnektivität und virtuelle mobile Edge-Lösungen. STL arbeitet darauf hin, Mobilfunknetzbetreiber in die Lage zu versetzen, Best-in-Class-Netzwerke und offene, disaggregierte sowie Cloud-native Festnetz- und 5G-Mobilfunknetze aufzubauen.Mit der Erfahrung von VVDN bei der Herstellung von Funkausrüstung und dem Fokus von STL auf Edge-Lösungen werden beide Unternehmen gemeinsam innovative Lösungen zur Unterstützung kritischer Infrastrukturen für 5G konzipieren, entwerfen und entwickeln. Dank dieser Lösungen können Betreiber weltweit mehrere Anwendungsfälle mit einer schnelleren Markteinführung angehen.Puneet Agarwal, Mitbegründer und Präsident der Wireless Group, VVDN Technologies meinte dazu: "Diese Partnerschaft mit STL ist für VVDN von großer Bedeutung und kommt zum richtigen Zeitpunkt, da VVDN erhebliche Investitionen im 5G-Engineering-Bereich vornimmt. Ziel ist es, komplette, integrierte und vorvalidierte 5G-Plattformen sowohl für Kleinzellen- als auch für Makro-RUs bereitzustellen und das komplette Produkt an STL zu liefern. Unsere Technik und Fertigung ist komplett ausgestattet, um 5G-Funklösungen zu konzipieren und zu entwickeln, die STL bei der Beschleunigung der 5G-Implementierungen unterstützen werden.Dr. Badri Gomatam, Group CTO, STL kommentierte: "Die gemeinsame Zusammenarbeit mit VVDN zielt darauf ab, die Entwicklung von 5G- Kleinzellen (https://searchnet working.techtarget.com/answer/Do-businesses-need-to-install-5G-small-cells-insid e-their-buildings) voranzutreiben und damit Telekommunikationsbetreiber bei Ihrem Auftrag zur Implementierung von 5G-Netzen zu unterstützen. Mit dem einheimischen "Make in India"-Ansatz für 5G-Funkausrüstung zielt STL darauf ab, Betreiber weltweit anzusprechen und sich auf private Unternehmen für breit angelegte 5G-Einführungen zu konzentrieren."Informationen zu VVDN:VVDN ist ein Produktengineering- und Fertigungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Fertigung von End-to-End-Produkten in mehreren Technologievertikalen konzentriert (5G & DC, Vision, Networking & Wi-Fi, IOT, Defense, Cloud & Apps).Weitere Informationen zu VVDN finden Sie auf http://www.vvdntech.com/Informationen zu STL - Sterlite Technologies Ltd.STL ist ein branchenführender Integrator von Datennetzwerken.Weitere Informationen zu STL finden Sie auf https://www.stl.tech/Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1155108/VVDN_STL.jpgPressekontakt:Anushree Mittalanushree.mittal@vvdntech.in+91-9619903712Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/133746/4571333OTS: VVDN Technologies IncOriginal-Content von: VVDN Technologies Inc, übermittelt durch news aktuell