VVDN macht einen großen Sprung mit seinen Fertigungsdienstleistungen von elektronischen Produkten für OEMs und Produktunternehmen

VVDN Technologies, ein führendes Unternehmen für Produktentwicklung und -fertigung, kündigte heute an, im Jahr 2021 einen großen Sprung in der Elektronikfertigung einschließlich CKD-Fertigung in Indien in den Bereichen 5G, Wi-Fi, Camera & Vision und IoT zu machen. Diese Ankündigung baut auf dem kontinuierlichen Engagement von VVDN auf, Engineering und Fertigung für eine Vielzahl innovativer Lösungen für OEMs und Produktunternehmen weltweit zu betreiben.Im vergangenen Jahr hat VVDN seine Fertigungsinfrastruktur ausgebaut und seine Mitarbeiterzahl erhöht. VVDN eröffnete seinen 10 Hektar großen Global Innovation Park, ein zusätzliches Mechanical Tool & Molding Center und SMT-Linien zu seiner bestehenden Infrastruktur, die dazu beitrugen, seine Produktions- und Fertigungskapazitäten in Indien um ein Vielfaches zu steigern. Diese Erweiterungen in der Infrastruktur zusammen mit einer starken Lieferkette haben VVDN geholfen, ein Ökosystem für die End-to-End-Fertigung von elektronischen Produkten zu schaffen, indem SMT, Produktmontage, mechanischer Werkzeug-/Formenbau und Zertifizierung durchgeführt werden. Dadurch kann VVDN seinen Kunden und OEMs in Indien und weltweit niedrigere Entwicklungskosten und kürzere Markteinführungszeiten bieten. VVDN stellt heute eine Vielzahl von Produkten her, wie z. B. 5G-RUs, Wi-Fi Access Points, Dashcams, IP-Kameras, analoge Kameras, Tracker (für Personen und Gegenstände), EV-Ladegeräte und medizinische Labordiagnosekits usw.Bhupender Saharan, CEO, sagte: "VVDN hat einen kontinuierlichen Fortschritt in der Bereitstellung von Best-in-Class-Elektronik-Engineering und Fertigungsdienstleistungen durch die Infrastruktur, Arbeitskräfte und Technologie Investitionen gemacht. Der Ausbruch der Pandemie hat die Notwendigkeit, die Fertigung von Elektronikprodukten zu dezentralisieren, weiter beschleunigt und die OEMs suchen nach den richtigen Optionen und Partnern. Für ein Unternehmen wie das unsere bedeutet es, eine klare Strategie zu haben, um einheimische OEMs und Produkthersteller zu ermutigen und zu unterstützen, damit sie in der Lage sind, schneller zu adaptieren und den Kunden MAKE in INDIA-Produkte anzubieten. Um unser 'Make in India'- und 'Aatmnirbhar Bharat'-Versprechen zu unterstützen, hat das Unternehmen Wertschöpfungsketten implementiert, um eine CKD-Fertigung für Elektronikprodukte in Indien durchführen zu können."Für weitere Informationen über die Herstellung von VVDN besuchen Sie bitte: https://www.vvdntech.com/manufacturingFür Presseanfragen:Kunwar Sinhakunwar.sinha@vvdntech.in