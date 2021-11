VT Tyndall North American Fund A GBP (Hedged) Net Income: Was kann da noch kommen?

Wie hat sich der Kurs von VT Tyndall North American Fund A GBP (Hedged) Net Income seit dem vergangenen 52 Wochenhoch entwickelt? Mit 185,74 Euro erreichte der Fond am 17. Februar 2021 den höchsten Kurs in den vergangenen 52 Wochen. Seither rutschte der Kurs um -10,87 Prozent in Richtung Süden. Schwierig, für die Kapitalanleger von VT Tyndall North American Fund ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung