VTG Aktie: Übernahmegerüchte fachten die Kursentwicklung zuletzt an!

Weitere Suchergebnisse zu "VTG":

Liebe Leser,

nach einem bescheidenen 1. Quartal zog die Nachfrage nach den Waggons von VTG im 2. Quartal an. Dennoch lag der Umsatz für das 1. Halbjahr mit 498,8 Mio € nur 1,1% über dem Vorjahreswert. Der Gewinn erhöhte sich aufgrund geringerer Instandhaltungskosten um 3,3% auf 27,5 Mio €. Der Umsatz der Waggonvermietung war mit 254,1 Mio € praktisch unverändert. Positiv entwickelte sich dagegen die SchienenlogistikSparte. Die Expansion in Südeuropa und ein erhöhtes Transportaufkommen in der Metallindustrie sorgten für ein Umsatzplus von 7,1% auf 166,6 Mio €.

Ab 2018 wird ein Beitrag zum Umsatz von 120 Mio € erwartet

Aufgrund des starken Euros ging der Umsatz in der Tankcontainerlogistik um 5,9% auf 78,1 Mio € zurück. Um die Marktposition auszubauen hat VTG neben dem Erwerb von Gebrauchtwaggons in Russland und den USA die NACCO-Gruppe übernommen. Dadurch wächst die Flotte um 14.000 Waggons auf 94.000. VTG legte für die Übernahme 900 Mio € auf den Tisch. Dafür wird ab 2018 ein Beitrag zum Umsatz von 120 Mio € erwartet.

Die Eigenkapitalquote ist zwar leicht rückläufig, mit 25% jedoch noch solide. Frisches Geld soll durch die Emission neuer Anleihen kommen. Der Milliardär Klaus-Michael Kühne ist bereits an der Reederei HapagLloyd und VTG mit rund 20% beteiligt, möchte sich jedoch stärker in das operative Geschäft von VTG einbringen. Übernahmegerüchte fachten die Kursentwicklung zuletzt an.

Jetzt wird das Geheimnis alter Börsen-Millionäre gelüftet…

… denn heute können Sie den Bestseller: „Börsenrente: Reich im Ruhestand!“ von Börsen-Guru Volker Gelfarth kostenlos anfordern. Während andere Anleger für dieses Meisterwerk 39,90 Euro zahlen müssen, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit Übernahmen reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.