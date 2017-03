VTG Aktie: Die Analyse!

Weitere Suchergebnisse zu "VTG":

Liebe Leser,

in der letzten Woche hat sich Frank Holbaum die VTG-Aktie genauer angesehen und eine 3-Stufen-Analyse erstellt. Am 19. März war die Aktie des Schienenlogistik- und Waggon-Vermietungsunternehmens VTG seit dem letzten Handelstag um -0,15% gesunken. Der Kurs betrug somit an der Xetra 29,50€ und war seit der Vorwoche um -0,39% gesunken, seit Jahresbeginn aber um 2,98% gestiegen.

Die Fundamentaldaten! Die VTG AG ist im historischen Vergleich fair bewertet, im Vergleich mit den Mitbewerbern jedoch überbewertet. Der Vergleich mit den Mitbewerbern zeigt aber eine höhere Korrelation mit dem Kurs von VTG AG. VTG AG wäre ab einem Kurs unter 22,96 € unterbewertet. Hier lautete das Urteil Sell!

Die Analysteneinschätzung! Für die VTG-Aktie gab es 5 Buy, 3 Outperform und 2 Hold Analystenmeinungen. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie lag bei 34,30€, der aktuelle Kurs würde also um 16,27% steigen. Hier lautet das Urteil Buy.

Die Sharewise-Crowd! Leider gibt es nur eine geringe Anzahl an Einschätzungen für die VTG-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Crowd liegt bei 40,00€, der aktuelle Kurs von VTG-Aktie könnte sich also um 35,59% verändern. Hier lautete das Urteil auf Buy.

Im 3-Stufen-Check bekommt die Aktie ein Hold und wir halten Sie auf dem Laufenden.

Ein Beitrag von Jennifer Diabatè.