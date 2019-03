VTB Bank Europe (SE) bringt digitale Vermögensverwaltung VTB Invest an den Start (FOTO)

Finanztrends Video zu



Frankfurt am Main (ots) -Im Januar 2019 erweitert die VTB Direktbank, eineZweigniederlassung der VTB Bank Europe (SE), ihre Produktpalette mitVTB Invest um eine digitale Lösung für die Vermögensverwaltung. Dieseermöglicht Kunden, die an einer Ertragsverbesserung ihrerSpareinlagen interessiert sind, einen einfachen und kostengünstigenZugang zu einem professionellen Portfoliomanagement und einenlangfristigen Kapitalaufbau.Im Rahmen einer Online-Registrierung bietet VTB Invest den Kundenanhand ihrer individuellen Präferenzen ein Portfolio ausbörsengehandelten Fonds (ETFs) an. Fondsanteile können bequem onlineerworben werden. Die Legitimierung erfolgt über das moderneVideo-Ident-Verfahren von VTB Invest, so dass der Kunde nicht einmaldas Haus verlassen muss.Das Produkt vereint auf gelungene Weise eine breite Streuung überverschiedene Anlageklassen, attraktive Rendite-Risiko-Profile undniedrige Eintrittsbarrieren. Es steht ab einer monatlichen Einzahlungvon 50 EUR oder einer Einmalanlage von 500 EUR zur Verfügung. Je nachAnlagevolumen liegen die jährlichen Gebühren zwischen 1 % und 1,2 %.Kunden können jederzeit weitere Einzahlungen leisten, gemäß denVertragsbedingungen Beträge abheben oder das Konto schließen.Patrick Lehnert, Prokurist bei der VTB Bank (Europe) SE undverantwortlich für die digitale Lösung VTB Invest, erklärt dazu: "InNiedrigzinsphasen suchen viele Anleger nach Produkten, die ihnenhöhere Renditechancen bieten. Viele scheuen sich jedoch vor komplexenProdukten, hohen Verwaltungsgebühren und Fondskosten sowie dem schwereinzuschätzenden Anlagerisiko. Hinter VTB Invest steckt die Idee,unseren Kunden möglichst leicht Zugang zu den Kapitalmärkten zuverschaffen. Die Verwaltungsgebühren und Fondskosten für VTB Investsollen möglichst gering gehalten werden. Gleichzeitig sollen dieKunden auf einfache und verständliche Weise ein ETF-Portfolioentsprechend ihrer Risikobereitschaft auswählen können und beimlangfristigen Kapitalaufbau unterstützt werden."VTB Invest ergänzt das Produktportfolio der VTB Direktbank, zu dembereits einfache Anlageprodukte wie Fest- und Tagesgeldanlagenzählen.Unter www.vtbdirekt-invest.de erfahren Sie mehr über VTB Invest.Pressekontakt:Nils RaheVTB Bank (Europe) SEZweigniederlassung Frankfurt am Main, VTB DirektbankTel.: +49 (69) 943 40 94 2021E-Mail: presse@vtbdirektbank.deOriginal-Content von: VTB Direktbank, übermittelt durch news aktuell