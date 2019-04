Wien (ots) - Sachverhaltsdarstellung an StaatsanwaltschaftDas österreichische Start-Up-Unternehmen Amabrush hat Sommer 2017 auf denCrowdfunding-Plattformen "kickstarter.com" und "indiegogo.com" die "ersteautomatische Zahnbürste der Welt" vorgestellt, mit der alle Zähnevollautomatisch binnen "10 Sekunden" gereinigt würden. Der Investitionsbetragwar so gestaltet, dass die Höhe des Betrages direkt dem Kaufpreis einer odermehrerer Produkte entsprach. Die Investoren sollten die Zahnbürsten alsGegenleistung erhalten. Auf diese Weise wurden angeblich 8 Millionen Euroeingesammelt.Die "10-Sekunden-Zahnbürste" wurde stark medial - etwa in den Fernsehsendungen"2 Minuten - 2 Millionen" bzw "Das Ding des Jahres" - beworben. Inzwischen wirddie Zahnbürste über den Web-Shop www.amabrush.at auch online verkauft (Preis jeSet zwischen 129,99 bis 179,99 Euro)." Beim Verbraucherschutzverein haben sich viele Crowdfunder und Käufer gemeldet,die sich durch Amabrush geschädigt sehen ," sagt Peter Kolba, Obmann desVerbraucherschutz-vereines (VSV). " Zum einen werden Crowdfunder seit über einemJahr vertröstet und bekommen keine Zahnbürste ausgeliefert, zum anderenbeschweren sich Käufer, dass die Zahnbürste in keiner Weise dem entspricht, wasbeworben wurde. "Amabrush reinigt die Zähne ungenügend. Der Leiter der Universitätszahnklinik inWien, Univ. Prof. DDr. Andreas Moritz sagte in der ORF-Sendung "Konkret" vom22.1.2019 nach einem Test des Produktes: "Ich würde mit dem hier getestetenGerät Patienten sicher keine Empfehlung abgeben, das normale Zähneputzen durchdie Amabrush zu ersetzen." Auch ein Test des Standard Redakteurs Zsolt Wilhelmkam zu dem Ergebnis einer ungenügenden Reinigungsleistung. Schließlich kommtauch das Reparatur- und Servicezentrum R.U.S.Z. zu dem Ergebnis: "Die ZahnbürsteAmabrush ist ungeeignet, die öffentlich beworbene Putzleistung zu erbringen.""Der VSV hat daher eine Sachverhaltsdarstellung an die Wirtschafts- undKorruptionsstaatsanwaltschaft eingereicht," informiert Kolba. " DieStaatsanwaltschaft wird zu prüfen haben, ob strafrechtliches Handeln vorliegt.Es gilt allerdings die Unschuldsvermutung. "Der VSV hat auf der Web-Sitewww.verbraucherschutzverein.at/Sammelaktion-AMABRUSH einen Online-Fragebogeneingerichtet und sammelt Daten von Crowdfundern und Käufern, die sich durchAmabrush geschädigt sehen." Wir prüfen weitere rechtliche Schritte für die Betroffenen, von einemAnschluss als Privatbeteiligte bis zu Sammelklagen gegen das Unternehmen. DiesePrüfung ist für die Betroffenen kostenlos ," kündigt Kolba an.Service: Sammelaktion überwww.verbraucherschutzverein.at/Sammelaktion-AMABRUSHSammelaktion Amabrush Zur Sammelaktion(https://www.verbraucherschutzverein.at/Sammelaktion-AMABRUSH)Kontakt:Dr. Peter Kolba, Obmann des VSV, +43 660 2002437Original-Content von: Verbraucherschutzverein, übermittelt durch news aktuell