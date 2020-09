VSV/Kolba: Ortswechsel Pressekonferenz morgen 23.9.2020

Wien (ots) - Musterklagen gegen die Republik iS Ischgl"Der Verbraucherschutzverein (VSV) muss wegen der großen Zahl angemeldeter Journalist*innen und wegen verschärfter Covid-19 Prävention den Ort seiner für morgen angekündigten Pressekonferenz verlegen."Pressekonferenz des VSV zu Musterklagen gegen die Republik wegen Schadenersatz für Covid-19 Opfer aus Frühjahr 2020 in TirolDatum: Mittwoch 23.9.2020, 10.00Ort: Grandhotel Wien (1010 Wien, Kärntnerring 9)BallsaalPodium: Dr. Peter Kolba (Verbraucherschutzverein)Dr. Alexander Klauser (Rechtsanwalt)Dr. Sebastian Reinfeldt (Journalist)Moderation: Mag. Lydia Ninz (Journalistin) Covid-19-Prävention: Bitte melden Sie sich bei folgender Adresse an: office@verbraucherschutzverein.atWir ersuchen mit Mund-Nasen-Schutz zu erscheinen, der am Sitzplatz abgenommen werden kann.Live-Stream auf www.facebook.com/verbraucherschutzvereinoeCrowdfunding über www.startnext.com/davids-gegen-goliathPressekonferenz Musterklagen gegen Republik - Covid-19 TirolACHTUNG ORTSWECHSELGrandhotel Wien / BallsaalDatum: 23.09.2020, 10:00 - 11:30 UhrOrt: Grandhotel WienKärtnerring 9, 1010 Wien, ÖsterreichPressekontakt:Dr. Peter Kolba, Obmann des VSV, +43 660 2002437Original-Content von: Verbraucherschutzverein, übermittelt durch news aktuell