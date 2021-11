VSV/Kolba: Musterfeststellungsklage gegen Daimler - VSV hilft!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Finanztrends Video zu Daimler



mehr >

Wien (ots) -VSV bietet Mitgliedern kostenlose rechtssichere Anmeldung anGestern Abend wurde die Musterfeststellungsklage (MFK) des Verbraucherzentralen Bundesverbandes (vzbv) gegen Daimler am Oberlandesgericht Stuttgart (16a MK 1/21) vom Bundesamt für Justiz in Deutschland veröffentlicht.Mercedes-Benz-Fahrzeuge der Modelle GLC 220 d 4Matic, GLC 250 d 4Matic, GLK 220 BlueTec 4Matic, GLK 250 BlueTec 4Matic, GLK 200 CDI, GLK 220 CDI und GLK 220 CDI 4Matic, hätten illegale Abschalteinrichtungen der Abgasreinigung verbaut. Diese verstoßen gegen die EU-Typisierungsverordnung und führen zur Nichtigkeit des Vertrages und zu einem Anspruch auf Schadenersatz gegen Daimler.Betroffene Käufer der Fahrzeuge können Schadenersatzansprüche bis einen Tag vor der ersten mündlichen Verhandlung beim Bundesamt für Justiz anmelden. Diese Anmeldung ist kostenlos und hat zwei Wirkungen:- Angemeldete Ansprüche können nicht verjähren.- Das rechtskräftige Feststellungsurteil über gemeinsame Rechts- und Tatfragen hat für angemeldeten Ansprüche Bindungswirkung.”Der Verbraucherschutzverein (VSV) unterstützt seine Mitglieder durch kostenlose und rechtssichere Anmeldung von Ansprüchen durch unsere deutschen Anwälte,” kündigt Peter Kolba, Obmann des VSV an. “Es ist eine Chance auch für ausländische Geschädigte risikolos die Grundfragen des Rechtsstreites entschieden zu bekommen. Sollte der vzbv neuerlich alle ausländischen Kläger von einem möglichen Vergleich ausschließen, werden wir prozessfinanzierte Einzelklagen gegen Daimler vermitteln.”Die Teilnahme an der Sammelaktion ist für Mitglieder des VSV (Verbraucher 30 Euro, EPU 60 Euro und KMU 100 Euro Mitgliedsbeitrag je Kalenderjahr) über www.verbraucherschutzverein.eu/mercedes/ möglich.Service: www.verbraucherschutzverein.eu/mercedes/Pressekontakt:Dr. Peter Kolba, Obmann des VSV, +436602002437Original-Content von: Verbraucherschutzverein, übermittelt durch news aktuell