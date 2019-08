VSV/Kolba: Letzter Aufruf für Musterfeststellungsklage gegen VW

Wien (ots) - VSV Sammelaktionen für 2.0, 3.0 und 4,2 Liter Diesel AutosDer Verbraucherschutzverein (VSV) unterstützt die rund 380.000 österr. Kundendes VW-Konzern in Sachen Diesel-Betrug bei der gerichtlichen Durchsetzung vonSchadenersatzansprüchen. 1100 Personen haben sich bislang bei der dt.Musterfeststellungsklage angemeldet. Diese betrifft die EA 189 2.0 Liter Diesel5 Motoren. Bei diesen Motoren enthält auch das Software-Update von VW wiederillegale Abschalteinrichtungen (Thermofenster)."Der VSV bietet über www.klagen-ohne-risiko.at Hilfe beim - kosten- undrisikolosen - Anschluss an die Musterfeststellungsklage des vzbv gegen VW," sagtPeter Kolba, Obmann des VSV. "Diese Aktion läuft nur noch bis 31.8.2019."Zu den größeren Motoren von Audi (3.0 und 4,2 Liter) hat der VSV bei derWirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) Anzeige erstattet."Auch hier helfen wir geschädigten Kunden bei einem Anschluss alsPrivatbeteiligte am Strafverfahren und suchen Prozessfinanzierer fürZivilklagen," kündigt Kolba an. "Diese Sammelaktion ist derzeit mit 30.9.2019befristet.""Der VSV unterstützt Prozesse gegen VW um möglichst viel des Unrechtsgewinnesabzuschöpfen. Nur hoher Schadenersatz kann Konzerne vor bewußt kalkuliertemGesetzesbruch abschrecken," legt Kolba die Motive des VSV dar.Service: www.klagen-ohne-risiko.atKontakt:Dr. Peter Kolba, +436602002437Original-Content von: Verbraucherschutzverein, übermittelt durch news aktuell