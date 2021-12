VSV/Kolba: Heute 3 Ischgl Prozesse - VSV veröffentlicht Ischgl-Tagebuch

Wien (ots) -Was in den Prozessen bislang nie erörtert wurdeMit drei zivilrechtlichen Verfahren gehen die Ischgl-Prozesse am Montag 13. Dezember in die nächste Runde. Ab 10.00 im Landesgericht für ZRS Wien im Grossen Festsaal des OGH. Der Verbraucherschutzverein (VSV), der diese Klagen deutscher Ischgl-Opfer unterstützt, veröffentlicht gleichzeitig „Ischgl - Das Tagebuch“ auf seiner Website. https://www.ots.at/redirect/verbraucherschutzverein4In diesem Tagebuch sind die Abläufe zwischen 3. März und 13.März 2020 in Tirol beschrieben, Tag für Tag. Von den ersten Warnungen aus Island bis zum Abreisechaos. Am Ende jedes Tagesablaufs werden offene Fragen gestellt.„Das Tagebuch stützt sich auf Dokumente, E-Mails und Unterlagen, die den ermittelnden Staatsanwälten bekannt sind sowie auf den Bericht der Rohrer-Kommission. Mit dem Tagebuch will der Verbraucherschutzverein alle Interessierte in die Lage versetzten, selbst zu beurteilen, ob in Ischgl, Innsbruck und Wien in diesen Tagen alles richtig gemacht wurde oder nicht“, stellt Dr. Peter Kolba vom Verbraucherschutzverein fest.Pressekontakt:Dr. Peter Kolba, Obmann des VSV, +436602002437Original-Content von: Verbraucherschutzverein, übermittelt durch news aktuell